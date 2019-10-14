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黎智英次子三壽司店遭刑毀

2019-10-14 列印
黎智英次子三壽司店遭刑毀
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　　《壹傳媒》集團創辦人黎智英的次子黎耀恩，在中區開設的三間日本壽司店，昨先後被淋漆油（見圖）及刑毀。警方到場調查，惟由於店方不追究，將案件列作雜項調查處理。

　　涉事的其中一間日本壽司店，位於中環九如坊。昨早上十時，一名職員上班時發現店舖外牆被淋藍色與紅色油漆，遂馬上通知店長報警求助。差不多同一時間，位於歌賦街與雪廠街的另外兩間壽司店，亦有職員發現外牆被淋潑紅色油漆，但他們沒有報警。

　　據公司註冊處的資料顯示，被淋油三間日本壽司店，都由三間不同公司所持有，但都是由《壹傳媒》黎智英次子黎耀恩擔任公司董事。黎耀恩主打日本壽司店生意，黎旗下約有七間連鎖壽司店，集中於中區及上環白領上班地點。

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