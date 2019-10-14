﻿李家超：﻿﻿警要求市民除口罩屬常理﻿

保安局局長李家超昨天出席一個電視節目時表示，香港的問題，不是靠警隊執法能夠解決，社會現時已有兩種對立看法，警隊成為磨心。他希望，市民明白警方只是維護法紀。他認為，整個社會的問題，政府責無旁貸。
鄭若驊：有助調查及執法
鄭若驊則表示，《禁止蒙面規例》只是禁止在非法集結或未經批准集結的公眾集會蒙面，可阻止暴力人士在掩飾身份的情況下犯罪，逍遙法外。至於警務人員在公眾地方，要求市民移除蒙面物品以核實身份的做法，有助調查及執法。
大批示威者昨天響應網上號召到十八區進行「罷鷲」行動，到多個大商場抗議，其間有激進示威者出動鎅刀，企圖傷害警員性命。一名警長昨午在觀塘apm處理港鐵觀塘站刑毀一事後，撤離現場時遭大批市民包圍，人群中有人...
2019-10-14
中美貿易戰持續，最近中美貿易談判頻頻傳出利好消息，美國農業部指出中國進口商加大採購美國農產品的力度，其中包括新一輪大豆購買和破紀錄的豬肉進口數量。 美國農業部一份追踪大宗交易的每日銷售的系統報告，指出民間出口商向中國出售了三十九點八萬噸美國大豆，這是本周第二次向「全球最大大豆進口國」中國快速銷售大豆。 農業部還證實，截至十月三日當周，美國向中國淨出口大豆一百一十八萬噸，而豬肉出口亦破紀錄，包括今年發行的一點八八一萬噸，和二○二○年的發行的十二點三三六二萬噸。不過，與貿易戰前的水平比例還是小巫見大巫，當時中國每年從美國進口大豆不低於三千萬噸。 另外，過去中國對從美國進...
2019-10-14
六十一年來吹襲日本的最猛烈颱風「海貝思」在靜岡縣伊豆半島登陸後，橫掃本州，為廣泛地區帶來連場狂風暴雨，引致河川氾濫、山泥傾瀉，許多城鎮嚴重水浸。至今晨一時為止，已證實最少三十四人在風災中死亡，另有十七人失蹤，一百七十五人受傷。 「海貝思」於周六晚在東京以南登陸，中心風力時速達到二百一十六公里，之後向東北移動，逐漸遠離本州，預料稍後會掠過北海道南部，吹向外海，料會慢慢消散。颱風登陸之前，東京周邊一帶已感受到其廣闊環流的威力。 當局一度向多達七百萬人發出疏散勸喻或命令。據當地傳媒報道，全國十個縣有三十四人喪生，十七人失蹤，一百七十五人受傷。川崎市一名六十多歲的男子，被發...
2019-10-14
由長實及市建局合作、位於長沙灣的愛海頌，日前相繼開放示範單位及開價，首批180伙包括兩房及三房戶，以折實均價18688元推出，兩房戶最平721.7萬入場，並部署最快下周開售。 愛海頌日前公佈首批180...
2019-10-12
中美上周達成首階段貿易協議，勢刺激投資者入市意欲。證券界人士認為，貿易戰危機暫時得以紓緩，港股有望延續上周五升勢，今日高開機會甚大，本周或挑戰27400點，但由於協議尚未簽訂，恒指仍未確認見底，須提防...
2019-10-14
哈利馬古尼坦言今季在曼聯的不如意拖累了國家隊表現，據報英格蘭主帥修夫基為對症下藥，今晚歐洲國家盃外圍賽A組作客保加利亞，踢回去年世界盃的三中堅陣式，務求助這名中堅重現威風。 曼聯今季英超僅兩勝三和三負，中堅馬古尼因此受到球會戰績不濟的陰霾濃罩。英格蘭上仗歐國外作客意外地以1:2不敵捷克後，此子坦言：「我或許真的把球會的不濟帶到國家隊，整體發揮不理想，這種情況不應該發生。」 有見及此，消息指修夫基打算重用三中堅陣式，由馬古尼夥拍米高堅尼及祖高美斯。去年俄羅斯世盃，英格蘭正是以此陣式殺入四強，修夫基信心十足道：「改陣式確是方案之一，我相信眾將會很快適應。」馬古尼去年世盃踢三中堅...
2019-10-14
如說上代的HyperSmooth影像穩定效果已令人大呼小叫，即將開賣的GoPro HERO8 Black肯定令拍友更覺驚訝，除了防震更強、影拍功能更多元化，經過重新設計的機身，接駁配件更方便之餘，還可...
2019-10-14
育有7歲女兒的41歲楊思琦，上月尾被爆肚凸凸開工，至昨日她在社交網公佈喜訊，透露已於今年年中在外地註冊結婚，亦懷有身孕。由於老公是圈外人，所以她想保持低調，亦未有透露老公身份及懷孕多久，只稱女兒知道後...
2019-10-14
中美達成第一階段貿易協議，美國算是?數一方。然而按政治現實來說，這應是緩兵之計，中國隨時會推倒重談。 有分析認為，美國總統特朗普一直強調要達成全面協議，如今只是階段性，顯示美國已出現壓力，他有需要展示政績，從而挽救經濟和總統的選情。這階段性協議全部都要中國履行貿易責任，包括要承諾開放金融服務，保證不干預人民幣匯率等。美國只是暫緩執行新關稅，誰佔上風顯而易見。 美國失業率再創五十年新低，但中國的利好消息反而較少。香港的政經動蕩讓中央頭痛不已，更大的危機是內地經濟顯著放緩，企業債務違約嚴重，資金周轉困難。近日更爆出國企級最大橡膠貿易商董事長失聯，公司業務被叫停，相關銀行壞賬高達...
2019-10-14
法國凱旋門大賽曲終人散，「成全寶」力圖成為史上首匹能夠連續三屆奪標的馬匹，可惜終被由費伯華訓練及布達德主轡的「樹林之靈」破壞好事。賽後很多人在不少社交平台表示失落，毫無疑問，「成全寶」是全球最受歡迎的賽駒之一。 「成全寶」在出爭今屆凱旋門大賽前，已連勝了十二仗，其中十場為一級賽。這匹「天賜寶駒」之女今季已三度上陣，在英皇錦標一役，牠與「晶瑩汪洋」要鬥至最後一刻才險勝，也許體力上已耗損，加上今屆凱旋門賽事的場地受天雨影響，以往「成全寶」從未在十分鬆軟的場地上出戰，這當是落敗的原因之一。 而當大家為「成全寶」未能締造歷史而失望時，卻沒有太多人因「樹林之靈」的勝利而發聲。其實從1...
2019-10-14