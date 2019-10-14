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﻿李家超：﻿﻿警要求市民除口罩屬常理﻿

2019-10-14 列印
■李家超表示，警員在公眾地方核實市民身份時，要求對方除口罩或蒙面物品的做法，實屬常理。
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　　《禁止蒙面規例》備受關注，保安局局長李家超昨天表示，警員在公眾地方核實市民身份時，要求對方除口罩或蒙面物品的做法，實屬常理。他認為，警隊必須制止暴力，希望雙方互相尊重、體諒。另外，律政司司長鄭若驊亦強調，定立《禁止蒙面規例》，主要是希望有效減少暴力行為，協助執法，盡快令社會恢復安寧。

　　保安局局長李家超昨天出席一個電視節目時表示，香港的問題，不是靠警隊執法能夠解決，社會現時已有兩種對立看法，警隊成為磨心。他希望，市民明白警方只是維護法紀。他認為，整個社會的問題，政府責無旁貸。

鄭若驊：有助調查及執法

　　鄭若驊則表示，《禁止蒙面規例》只是禁止在非法集結或未經批准集結的公眾集會蒙面，可阻止暴力人士在掩飾身份的情況下犯罪，逍遙法外。至於警務人員在公眾地方，要求市民移除蒙面物品以核實身份的做法，有助調查及執法。

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