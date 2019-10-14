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逾700億元工程積壓待審批

2019-10-14 列印
　　財政司司長陳茂波昨天在網誌指出，上一個立法年度，立法會積壓了多項工務工程撥款申請，包括二十八項已獲工務小組委員會支持，有待財務委員會通過的工程逾七百億元，涉及約一萬四千個職位。他又指，現時，有不少建造業工友開工不足，個別工種例如砌磚、金屬模板裝嵌等出現工資下跌，工友生計受到影響，啟動項目已是急不容緩。

　　他又說，本港經濟放緩，正步入技術性衰退的趨勢。據過去經驗，當經濟持續負增長，失業率上升速度會很快。

　　政務司司長張建宗希望，立法會能順利展開工作，盡快處理大量積壓項目，尤其與市民福祉息息相關的法案和撥款建議，他懇請議員確保立法會有秩序、有效率及暢順運作，避免香港停滯不前。

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