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團體促政府檢討改善綜援制度

2019-10-14 列印
■團體促請政府檢討目前的綜援制度。
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　　「關注綜援低收入聯盟」今年八月底至十月初，以問卷成功訪問一百三十多名申領綜援人士，藉以了解綜援人士居住、工作、醫療及照顧家人的狀況。逾八成受訪者認為，政府應該全面檢討及改善綜援制度，三成受訪者就指，發放多一個月綜援標準金，無助解決經濟困難。

　　該聯盟認為現時綜援制度落後，不足以讓受助人應付基本生活所需，要求政府全面檢討。亦希望周三公佈的《施政報告》可以推出不同種類的特別津貼，如租金按金津貼、陪診津貼、通訊補助金等，全面幫助有需要社體。

　　四十二歲的林先生，一直受鼻患及腳患困擾，現時靠每月三千多元綜援過活，惟租金及水電費用開支已超過援助金額。他經濟最艱難時，要到快餐店吃「二手飯」，苦不堪言。

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