﻿１２年前公大發展師生戀 涉赴英公幹搞婚外情 科專副校長炒魷

高教院校高層爆出涉婚外情失職而被炒醜聞。香港科技專上書院校長時美真，去年聘任其在公開大學退休的丈夫郭始剛，出任科專副校長；郭今年初赴英公幹，被揭為陪伴婚外情女友往音樂會，缺席合作大學之重要晚宴，范女早於十二年前與當時已婚的郭發展師生戀。事件令時美真及科專管理層震怒，郭遭校方辭退。時美真向本報證實事件，坦承已與丈夫分居，正辦理離婚。



現年六十五歲的郭始剛，為公大前全日制本科生院院長，曾在多所大學任教，早於一六年起在妻子時美真任職的科專任顧問。去年退休後，他獲擢升為科專副校長，正是由妻子推薦。據悉，由於科專負責課程評審的副校長去年離職，而郭有相關豐富經驗，故經科專校委會通過而獲聘。



消息稱，郭十二年前在公大任職時，擔任音樂學會顧問，與當時一名二十一歲姓范女學生相識，隨後發展婚外情。被公大知悉後，時美真偕夫與時任校長梁智仁會面，替丈夫開脫，讓他得以留任。



去年底，郭、范兩人重遇，多次出入本港酒店，早前時與丈夫往日本旅行，范女更私下跟隨。



今年三月，科專因與英國西倫敦大學合辦課程，郭以副校長身份參加研討會，須出席一重要晚宴。但郭與范女在當地共赴音樂會，不但缺席晚宴，亦無入住安排的酒店。



及後英國院校向科專查詢郭缺席一事，並通知時美真。郭的表現令科專管理層不滿，雖然事後他向時美真和盤托出，但校方最後決定將之辭退。



同赴音樂會 缺席晚宴事敗



據悉，郭缺席英國晚宴後，當時在港的時美真以視像電話質問丈夫，郭接電稱在駕車，缺席是因為往母校劍橋。消息指，她致電丈夫時，直覺司機位旁邊有人，要求他用電話鏡頭拍攝司機位旁，郭推搪並收線，過一會才再用視像電話回電，並展示身旁無人，令妻子產生懷疑。



校長為其妻時美真



郭隨後承認因與女友出席音樂會，時美真為追查這「女友」身份，曾查看丈夫手機，得悉該她正是十二年前與丈夫發生師生戀、現年三十三歲的范姓女子，她任職公立醫院護士。時向丈夫大興問罪，郭直認不諱，坦言與范女的婚外情去年底已舊情復熾，聲言不會離婚。



本報向時查詢，她承認郭被辭退的原因是失職：「他解釋不能出席的原因是與女友出席音樂會，此舉不能被校方接受。」她稱，校方和郭在友好氣氛協商後，郭接受被辭退副校長安排，同時接受續聘為顧問。時承認已與夫分居。



記者曾致電郭及范姓女子，惟未能聯絡。