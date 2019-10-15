手機遙控與恐襲手法相若 首發現土製炸彈警：想攞我哋命

前日全港各區發生連場激烈衝突，警方昨天披露，首次在旺角發現有人使用以手機遙控引爆土製炸彈，相信是針對警員，想「攞我哋命」。警方形容該土製炸彈威力不大，但裝置所使用的戰術及涉及的炸藥，與世界各地恐怖襲擊事件手法雷同。



警務處副處長（行動）鄧炳強斥責，激進示威者與其他罪犯及騙徒相比更邪惡，完全超越香港市民可以接受的範圍。他指，在旺角發現的土製炸彈，在警車不足兩米距離爆炸，相信是針對警員，又強調製造炸彈是極危險的行為，批評此行為不負責任和兇殘，警方會盡全力將犯案者緝捕歸案。



爆炸品處理課警司李展超指出，警方前晚近八時接報，彌敦道及快富街交界一個花槽發生爆炸案，爆炸品處理課人員奉召到場調查及搜證後，證實曾有爆炸。爆炸前曾有防暴警到場，準備清理路障，當防暴警到距離路障十至十五米外，旁邊花槽突然爆炸。該炸彈的威力不大，只令花槽出現一個坑洞及留有燒過的痕跡，在場警員與炸彈有一段距離，故未有人受傷。



警車兩米外爆炸無人傷



李展超續稱，據現場檢證所得，該爆炸品為一個RCIED遙控土製炸彈裝置，以手機作遙控，牽涉一個自製裝置及自製高性能炸藥，裝置所使用的戰術及所涉的炸藥，與世界各地恐怖襲擊事件手法雷同。他又指，製作有關炸彈的人，不需要很專業，但要對化學品及電子產品改裝有一定認識。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華稱，會調查本案與今年七月在荃灣搗破的TATP工場是否有關，又指香港目前的恐襲風險水平仍是中等。



另外，在上周末過去三日的示威衝突中，警方共拘捕二百零一人，分別一百四十六男五十五女，年齡介乎十四至六十二歲，分別涉及非法集結、藏有攻擊性武器、身處非法集結時使用蒙面物品、縱火及刑毀等。



