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遮打集會後 示威者堵路毀食肆

2019-10-15 列印
■集會結束後，人潮走出德輔道中和干諾道中。
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　　美國國會將審議《香港人權及民主法案》，有團體昨晚七時在遮打花園舉行「香港人權民主法案集氣大會」，獲不反對通知的申請人，昨午接獲警方通知，參與者不可蒙面，但不少人仍戴口罩，亦有人派口罩。有人走出德輔道中一帶堵塞交通，集會解散後，有示威者破壞香港大會堂的美心快餐店，防暴警察在港鐵香港站外佈防，有警員一度向聚集人群舉起防暴槍，有人被警員制服。

　　集會開始前，遮打花園已坐滿人，與人士歌唱反修例歌曲。大會希望美國國會盡快通過法案，制裁損害香港自由與民主的人士。





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