浮屍女最後片段被指修改 知專遭蒙面學生大肆破壞

上月將軍澳海面十五歲姓陳女生浮屍碧海事件餘波未了，昨日大批女生就讀同校生和市民，前往其就讀的調景嶺職業訓練局學校悼念。至傍晚看過校方提供有關女生的部份閉路電視錄影後，有學生懷疑片段經刪剪大表不滿，一批黑衣蒙面疑似學生大肆破壞校園設施後逃去。



昨晨十時許，逾百學生和市民在調景嶺香港知專設計學院集合，悼念上月浮屍將軍澳海面的新入學十五歲姓陳女生。由於早前警方稱，女事主返校後放下財物赤足步向海濱疑自殺。下午四時許，眾多學生要求校方公開陳女最後現身校內的閉路電視片段。



學校初時不允，職業訓練局青年學院（國際課程）院長郭龍基稱，根據法例，剪輯了相關片段，可安排一至兩位學生代表觀看，至於其他學生可觀看相關截圖，但學生不滿意，要求觀看一格不剪片段，且要給眾同學輪流觀看，並讓在場傳媒採訪。



學生看罷錄影片段後稱只有停車場出入口片段，及疑似陳女獨坐升降機片段。而短片有跳格情況，且女事主步出升降機後片段全無，懷疑短片經修改或刪剪。雖然校方解釋沒有修改，只是恐涉其他人的私隱才分段播出。學生聞言仍不滿及群情洶湧，有人認為若如警方所稱，事主赤腳從校園步行至海邊，但眾人未看到她赤腳步出學校之片段，覺疑點重重。



扑爆天眼毀玻璃 平台成澤國



至傍晚六時，眾學生等了半小時，要求校方提交完整的片段播放不果後，十多名疑似黑衣學生隨即以硬物扑爆閉路電視天眼和辦事處多幅玻璃，又搗亂枱椅，更敲響消防鐘，拖來消防喉在平台射水成澤國，大肆破壞校園十餘分鐘後迅速逃去。據知校方並無報案。



十五歲姓陳少女，上月十九日在港鐵美孚站與友人分開後失蹤，家人報案，同月二十二日浮屍將軍澳海面。警方曾公開澄清陳女沒有涉及示威被捕，驗屍報告顯示她沒有表面傷痕及沒有被性侵犯迹象。