﻿Now新聞車長﻿﻿稱遭警暴力對待﻿

昨日凌晨在旺角警署外發生警民衝突。一名Now新聞台車長往取回採訪車時，疑後腦中布袋彈受傷倒地，被防暴警綁上索帶返警署，扣留兩小時後才獲送院，他稱在警署內遭暴力對待。



警察公共關係科署理總警司江永祥表示，昨凌晨約一時，旺角警署對開有激進示威者投汽油彈，警員警告無效，發射布袋彈及橡膠子彈，其間一名持反光衣的男子在火網位置跌倒，疑後腦中彈倒地，警員查看後，對他存有質疑，加上情況危急，基於安全理由向他落索帶，並押返警署。



江指，警察公共關係科在一時四十五分得悉他是Now新聞台車長，隨即派員提供協助，於二時半確認其身份後釋放，讓他致電媒體以交代事件，以及為他召救護車。他強調，警方沒有拘捕車長，對有傳媒人員受傷表示慰問，對於事件中溝通出現誤會致歉。



警允調查有關指控



被問到該車長為何在警署內兩小時後才送院，江解釋警方需時聯絡並確認其身份，以澄清誤會。他稱，警員或應了解情況為優先。他承認警方在處理傳媒人員受傷的敏感度，以及召喚救護車等方面上有改善空間。



對於有指警員使用過份武力，江指警方會跟進調查，保留閉路電視片段和值班記錄，以及聯絡媒體負責人，投訴警察課會主動聯絡車長跟進。



Now新聞台報道，受傷車長稱後腦中彈受傷腫起，感覺暈眩，前額撞向地下受傷。車長身上最少有九處傷痕，包括額頭、兩邊手肘、兩邊腳內側關節、手掌及右邊面下顎位置，右下顎因骨裂要留院接受手術。車長表示，部分傷勢是在警署內造成，有數名警員將他帶往樓梯，有人將他的面按在牆上，又曾用警棍打他的頭、手及腳，其間他多次向警員表明是Now新聞台員工。



