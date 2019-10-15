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﻿美股中段升29點

2019-10-15 列印
　　美國股市本周首個交易日中段靠穩，杜指報二六八四六點，升二十九點；納指則報八○五三點，跌三點。滙控美國預託證券價格見六十點○六港元，升零點一一港元；騰訊則見三百二十六點○三港元，跌二點一七港元。

  紐約期金報每盎司一千四百九十五點六美元，升六點九美元。
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