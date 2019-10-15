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獅山「民主女神像」遭破壞

2019-10-15 列印
獅山「民主女神像」遭破壞
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　　被人豎立在獅子山頂的「民主女神像」，昨天倒下。負責將香港民主女神像運上獅子山山頂的團隊懷疑，女神像遭人破壞，團隊暫時沒有計劃修復女神像。

　　民主女神像遭不明人士破壞，雕像倒下（見圖），其腳部斷裂，身上被噴了紅漆。製作團隊並表示，香港民主女神像在獅子山上的姿態已經被全香港人見證，沒有人可以破壞有關記憶，又表示獅子山山頭為女神像的最後歸所。

  「民主女神像」自八月在香港中文大學文化廣場首次現身後，也曾多次以快閃方式現身在不同的示威集會上激勵港人。

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