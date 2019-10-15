獅山「民主女神像」遭破壞

過去四個多月，反修例風波不斷發酵，觸發前所未見的社會大撕裂，不少人與親友因政見不同，吵鬧不休，關係變差，情緒鬱結，活得不開心，長此下去，生活有何意義？現在就要作出改變，大家應以身作則，由自己做起，放下政治爭拗，爭取與親友回到正常的生活軌道上，這樣才對每一個人都更好。 因政見而鬧翻的例子，大家身邊俯拾皆是。有親人互不相讓，彼此視如陌路人；有朋友不能說服對方，一夜之間絕交。原本港人的生活和工作壓力已經不輕，現在因一場反修例風波引致的社會動盪，失去親情，失去家庭溫暖，少了朋友，缺少社交支援，最後徒添更大的煩惱，又何苦呢？生活不應只有政治，政治絕對不是一切，親情和友情，有緣才可得，...

2019-10-15