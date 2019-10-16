消委會測試九熱門平台 網購退貨煩 成功率不足五成

網購平台設毋須解釋退貨退款的保障作招徠，卻暗藏消費陷阱。消委會測試九個網上購物平台的退貨及退款安排，在四十七次要求退貨及退款的交易中，僅二十三次成功辦理，成功比例不足五成。測試又發現，有三個平台不會安排退貨時的寄送服務，消費者須自付運費，退貨過程亦繁複，退貨期限差異很大，由收貨後的七天至九十天不等，消費者或承擔高昂運費和蝕匯率價。



消委會選取九個較受歡迎的網上購物平台作測試，包括「亞馬遜（Amazon）」、「ASOS」、「big big shop」、「G market」、「HKTVmall」、「PChome」、「樂天（Rakuten）」、「淘寶/天貓」及「Zalora」。測試員今年八至九月作五十四次交易，每次買一至十件貨品，包括服飾、化妝品、家品及食品等。消委會收貨後，合共提出四十七次退貨及退款要求，只有二十三次成功，成功比例少於一半。



消委會發現，因貨不對辦要求退貨，全部九個平台都提供相應安排甚或全數退款，退貨期限差異大，由收貨後的七至九十天不等。其中三個平台不會為本港消費者安排寄回貨品服務，消費者或需支付運費。退貨申請獲確認後，消費者須自行包裝貨品、尋找速遞服務商及填寫清關資料，追討過程繁複，或要承擔遺失或損毀的風險。



消費者或需支付運費



消委會發現，即使已確認定單，選購的貨品仍有機會被購物平台單方面刪除，在五十四次交易中，錄得七次相關記錄，分別來自三個平台。當中有兩個平台以外幣收費，若定單在消費者付款後才取消， 即使最終獲退款，消費者可能承受貨幣匯率變動的損失。



送貨方面，個別平台的貨品送抵時，出現破損、實物顏色與網上圖片不符等情況。消委會總幹事黃鳳嫺表示，接獲的網購投訴中，多圍繞旅遊及日常生活產品，提醒消費者務必細閱貨品資料頁面內容，完成付款後，仔細核實確認電郵上列出的貨品資料和總收費，如有問題，應盡快與購物平台聯絡，在收貨後，應盡快檢查貨品，並注意購物平台為退貨申請設訂的期限及條款。