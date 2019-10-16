﻿劏房檢汽油彈及原材料 警大角咀拘兩青年

警方本周日在旺角的反修例衝突中，首次發現暴力示威者引爆埋在花槽中的手機搖控自製高性能土製炸彈（圖）。爆炸品處理課指該彈威力相等於手榴彈，十米範圍內可造成傷亡。警方對案件極度重視，經過連日調查，昨晚在大角咀洋松街截獲兩名可疑青年，押他們往橡樹街一個劏房搜查，起出一批汽油彈及原材料，於是拘捕二人。警方正了解疑犯是否涉及炸彈案。



警方昨晚在大角咀洋松街截獲兩名可疑青年，押他們往橡樹街一個劏房搜查，起出一批汽油彈及原材料，於是拘捕二人。爆炸品處理課人員亦到場協助，警方正了解疑犯是否另與土製炸彈案有關。消息稱，被捕青年分別十七及二十三歲。



調查是否涉遙控炸彈案



反修例風波至今四個多月，全港發生連場警民衝突，而示威者的暴力亦不斷升級，由掟汽油彈至本周日首次使用威力更大的遙控土製炸彈。爆炸品處理課外籍高級警司馬偉德表示，警方事後檢視該土製炸彈後，初步相信該RCIED手機遙控高性能自製土製炸彈，內藏有五十至一百克炸藥，其爆炸威力相當於一個有八十克炸藥的手榴彈，可在十米範圍內殺人，威力不可小覷。



威力如手榴彈 十米內奪命



馬偉德又稱，從爆炸現場檢獲該土製炸彈碎片殘骸，發現有電路板、手機及鋰電池等，初步調查相信製造炸彈的原材料在坊間可以買到，但製造者仍要有一定的化學及炸彈裝置專業知識。他補充稱，該遙控土製炸彈以手機引爆，只要手機可以接收到的範圍，歹徒均可以引爆炸彈。換句話說，只要有人或傳媒在現場直播，兇徒便可在遠距離引爆炸彈。至於涉案土製炸彈形狀，他稱現時仍在重組中。



本周日約晚八時，多輛載着防暴警員的警車，抵達旺角彌敦道近快富街，有警員落車欲清理前方十至十五米遠示威者設置路障時，距離一輛警車右邊約兩米的花槽中，突然發生爆炸，其後證實為一個土製炸彈。



爆炸品處理課警司李展超表示，幸好當時警員落車後站在警車左邊，除了炸彈碎片被警車及花槽石壆阻擋，否則後果嚴重。他稱，兇徒使用的戰術及所涉及的爆炸品與世界各地發生的恐怖襲擊事件類同。呼籲市民若發現可疑物品，應該立即遠離及報警。