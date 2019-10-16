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深圳灣口岸傳改24小時通關

2019-10-16 列印
深圳灣口岸傳改24小時通關
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　　特首林鄭月娥第三份《施政報告》今天出爐。據報道，林鄭將公佈深圳灣口岸改為二十四小時通車，將是繼皇崗口岸及港珠澳大橋後，第三個連接內地、實行二十四小時通關口岸。

　　現時深圳灣口岸開放時間為早上六時半至午夜十二時，是首個實施一地兩檢的口岸，於二○○七年七月一日啟用。當深圳灣口岸落實二十四小時通關後，將比實施兩地兩檢的深圳皇崗口岸更為方便、省時。有立法會議員表示，十分支持有關措施，認為對新界西居民出入十分方便，同時可促進大灣區發展。

　　另外，民建聯早前撰寫的《把握機遇 創新高峰：粵港澳大灣區香港規劃方案建議書》，曾建議有關當局逐步擴展所有口岸可以二十四小時通關，並指出在眾多口岸中，深圳灣口岸最有條件先實行二十四小時通關。

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