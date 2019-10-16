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﻿《香港人權與民主法案》 美國會今晨投票

2019-10-16 列印
　　美國國會眾議院香港時間今晨針對《香港人權與民主法案》進行投票。根據國會議程，眾議院最快美國時間下午六時半（香港時間今早六時半）對法案進行投票。法案主要提案人、眾議員史密斯今天表示，違背承諾對中國來說已成常規，法案能讓美方拿出有意義作為。

　　香港反修例衝突持續，事件受到美國國會跨黨派議員高度關注，加快《香港人權與民主法案》立法進程。美國參眾兩院皆在六月推出法案，分別由共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）及共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）擔任主要提案人，兩院外交委員會上月二十五日無異議通過各自法案版本。

　　依據美國立法程序，法案在兩院委員會通過後，還須參眾全院通過並協調出一致版本，才能交由總統特朗普簽署並生效。不過，法案在參議院外交關係委員過關後，據報在參議院尚無進一步的立法動作。
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