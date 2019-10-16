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﻿美股中段升241點

2019-10-16 列印
　　美國周二股市向好，杜指中段報二七○二八點，升二百四十一點；納指則報八一四四點，升九十五點。滙控美國預託證券價格見六十五點五三港元，升零點五八港元；騰訊則見三百二十九點三八港元，升零點五八港元。紐約期金報每盎司一千四百八十四點九美元，跌十二點七美元；紐約期油則報每桶五十三點四四美元，跌零點一五美元。
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