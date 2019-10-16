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15款香料含致癌黃曲霉毒素

2019-10-16 列印
　　消委會早前測試市面上四十四款預先包裝，以及非預先包裝的辣椒粉、肉豆蔻粉和薑黃粉，發現有十五款樣本驗出可致癌，並會導致胎兒發育不健全的黃曲霉毒素，其中「味好美」及「源興香料公司」的豆寇粉，驗出總含量分別為每公斤十七點七微克及十七點五微克，多於香港法例上限的十五微克。

  消委會指已將個案轉交食物安全中心跟進，該中心亦已採取行動，若確定有違規情況，便會提出檢控。「味好美」代理商表示，會恒常優化供應鏈監控，確保產品安全合規，且已向消委會提交第三方測試報告，該公司又認為，消委會測試結果屬異常。至於「源興香料公司」代理分銷商指出，已全面回收及銷毀有關批次的豆寇粉，調查後相信是儲存出現問題。

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