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李國寶李國章入稟高院 促剔除林東仁任遺產執行人

2019-10-16 列印
■李國寶及李國章（右圖）入稟高等法院，要求法庭頒令移除李福樹外甥林東仁為遺產執行人。
李國寶李國章入稟高院 促剔除林東仁任遺產執行人
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　　東亞銀行董事會主席李國寶及其胞弟李國章昨入稟高等法院，希望法庭取消其表兄弟林東仁作為二人已故父親李福樹的遺囑執行人身份。

　　原告為李國寶及李國章，被告為兩名原告父親李福樹的遺囑執行人林東仁。據李福樹會計事務所網頁顯示，被告林東仁是李國寶及李國章父親李福樹的外甥，原告及被告亦為表兄弟關係。

　　入稟狀中指出，身為香港首位特許會計師暨前行政立法兩局成員的李福樹，在一九九五年離世，據李福樹在一九九三年八月十六日撰寫的遺囑，委任李國寶、李國章及林東仁三人，成為李福樹的遺囑執行人。李國寶及李國章兩兄弟現時則希望，剔除林東仁作為其已故父親遺囑執行人的身份。

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