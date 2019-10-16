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四款兒童汽車椅撞擊保護力較弱

2019-10-16 列印
　　消委會日前測試十八款、適用年齡由初生至約十二歲兒童使用的汽車安全座椅，結果發現，產品安全表現懸殊，最貴樣本只得三分，相對最便宜的產品則獲四分；此外，四款正面撞擊保護能力較弱，最低評分的一款，僅獲一點五分；兩款在側面撞擊測試的表現也令人失望，只獲二點五分。此外，測試產品售價，由一千九百元至八千八百元，消委會指消費者不應以價格來估計產品質素。

　　消委會又表示，自二○一○年起，已多次建議當局將私家車前座兩歲或以下乘客，須用兒童安全座椅的規定，伸延至後座兒童，但修例工作緩慢，促請政府加快修例步伐，保障更多兒童的生命安全。

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