警方毒品調查科人員根據線報及經深入調查後，前午約六時突擊掩至旺角太平道一單位外，截查兩名分別二十五歲姓梁及二十六歲姓黎目標男子，探員在梁身上檢獲約二十八克懷疑海洛英。
探員其後押兩人返回租住劏房單位搜查，檢獲五包共重約三點五公斤懷疑海洛英及一批毒品包裝工具，包括禮物盒、電子磅、膠袋及鐵錘等，檢獲毒品總值約二百六十萬元，並以涉嫌販毒將梁及黎兩男拘捕，連同檢獲證物一併帶署調查。
警方相信毒販以禮品盒作掩飾運毒，檢獲毒品主要供應本地市場；今次行動成功堵截該批毒品流入市場。
網購平台設毋須解釋退貨退款的保障作招徠，卻暗藏消費陷阱。消委會測試九個網上購物平台的退貨及退款安排，在四十七次要求退貨及退款的交易中，僅二十三次成功辦理，成功比例不足五成。測試又發現，有三個平台不會安...
2019-10-16
美國財政部長努欽周一表明，如果十二月十五日前未能與中國達成貿易協議，屆時會對新一輪中國輸美商品加徵關稅。努欽表示，「我保留各種預期，如果不能達成協議，那些關稅就會實施，但我預計我們會達成協議。」 美國財政部長努欽接受《CNBC》訪問時表示，預期若屆時沒有協議，十二月中對逾千億美元中國貨品百分之十五關稅將會落實。努欽續指，更多不同層級的貿易談判將在未來數周展開，副部級代表本周將通電話，而他本人及貿易代表萊特希澤將於下周與中國國務院副總理劉鶴通電話。雙方的高層官員然後在智利會面，最終讓兩國元首簽署協議。 但兩國官員都表示，需要做更多的工作才能敲定協議，而美國總統特朗普承...
2019-10-16
西班牙加泰隆尼亞十二名分離主義領袖被法庭定罪、觸發數以千計憤怒的群眾前日上街，圍堵巴塞隆拿機場客運大樓，並與防暴警察爆發激烈衝突。入夜後，仍有大批示威者在巴塞隆拿市中心街上聚集，與防暴警察對峙。當局證實全日有五十三人受傷，最少有一百零八班機被逼取消。 衝突釀53人受傷 當日，防暴警察發射泡沫子彈及揮動警棍驅散示威者，示威者投擲硬物及噴射滅火筒還擊。有示威者在鐵路路軌上堆放汽車輪胎和其他雜物，輪胎着火焚燒，逼使火車服務停頓，而巴塞隆拿機場客運大樓和一些店舖的玻璃被砸爛，情況一片混亂。參加示威的六十歲公務員沙巴爾稱：「今天，他們剝奪了他們（被告）的所有權利。其他歐洲國家不作出任...
2019-10-16
九龍塘碧華花園位處小學41校網之內，加上附近環境寧靜，交通方便，多年來都是實力用家之選。是次介紹該盤的3房1套放盤，實用面積1211方呎，目前，連車位叫價2268萬放售，平均呎價18728元。 ...
2019-10-16
雖然國際貨幣基金組織(IMF)調低全球增長，但美股在摩通及花旗等大行第三季業績對辨之下，開市後升幅擴大，截至昨晚11時升275點報27062點，納指亦升逾1%。 IMF發表最新全球經濟展望，料...
2019-10-16
周一保加利亞主場對英格蘭的歐洲國家盃外圍賽A組賽事，出現主隊球迷屢次種族歧視客軍球員的場面，球證因此兩度暫停比賽，但保軍教練巴拉哥夫卻指鹿為馬表示沒有聽見歧視聲音，更反過來說英軍球迷指罵他們。三獅沒有言語還擊，而是用6:0的勝果回應，領隊修夫基矢言球員的勝 利微笑就是全場最美麗畫面。 今仗英格蘭獲主場球迷「熱情」招待，甫開賽球迷即發出歧視的叫聲及口號，克羅地亞籍球證比柏遂根據歐洲足協制定的「反歧視三部曲」，在上半場中段暫停比賽，向場內廣播要求眾人停止種族歧視行為。不過球迷沒有聽從，比柏於四十二分鐘再次暫停賽事，並驅逐約五十名滋事份子，警告再有歧視行為會腰斬比賽，幸好...
2019-10-16
著名鋼琴家郎朗自從與德韓混血新娘吉娜·艾麗絲·雷德林格爾（Gina Alice）結婚後，一直非常恩愛！他的妻子除了是鋼琴家，也長得非常漂亮。最近郎朗和嬌妻吉娜兩人拍攝雜誌封面，登上《Vogue now...
2019-10-16
滿分人夫陳豪(阿Mo)，日前被本報喺銅鑼灣野生捕獲，同視后李佳芯趕拍新劇《愛美麗狂想曲》外景。上周煞科後，阿Mo一連兩日分別閃現銅鑼灣和淺水灣。先見佢一支公喺銅記揀小朋友保暖連身泳衣；另一日下午，阿M...
2019-10-16
在《施政報告》宣佈前夕，環境局率先公佈未來三年撥款二十億元，有選擇地資助私人住宅停車場，加裝電動車充電設施，預計有六萬個車位受惠，以推動私家車由採用石化燃油轉型至電動化，進一步減少空氣污染。走出這一步，只算追落後，政府還有更多工作要做，才能晉身以電動化交通為主的智能城市之列。 所謂選擇性資助，是當局會優先篩選一些大廈車位與住戶比例相差大，而業主或疑慮如何攤分車場設備升級的費用，當局透過撥款資助，減輕各業主的財政負擔，從而減少增設充電基建的阻力。至於一些大廈停車場由一個大業主擁有，則不屬優先資助對象。由於大商場多屬單一大業主所有，政府應研究以何種方式推動大商場加裝充電器，給予...
2019-10-16
第五場三班一八○○米。在大部分人心目中，此場頭二選會是「鑲白旗」和「扎西德勒」，不過同時留意到，兩駒與「好計」曾在上季805場次三班千八米碰過頭，當時贏馬的是「好利運來」，「鑲白旗」和「扎西德勒」分列亞、季，跑第四的是「活力名駒」，至於「好計」只跑第五名。事隔三個月後，「好計」再與上述兩匹老對手對戰，在負磅形勢改變不大之下，是否有反先的機會呢？ 無疑，「好計」來港前只曾贏過一場處女馬賽，外地賽績絕不算亮麗。然而，此駒父系出自「范高爾」，在港同系馬多是五歲才踏入高峰期，可是牠來港前都是跑三歲賽，甚至上季在港插三班時也只四歲，換言之根本仍有進步空間。而事實上，「好計」上季共出賽...
2019-10-16