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﻿禮物盒藏海洛英﻿﻿警拘兩人﻿

2019-10-16 列印
■警方檢獲約三點五公斤懷疑海洛英及一批毒品包裝工具，毒品總值二百六十萬元。
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　　警方搗破蠱惑毒販利用禮物盒掩飾販毒案，毒品調查科人員根據線報及調查後，前日掩至旺角一單位，檢獲約三點五公斤懷疑海洛英及一批毒品包裝工具，毒品總值二百六十萬元；行動中，探員當場拘捕兩名涉嫌販毒男子。

　　警方毒品調查科人員根據線報及經深入調查後，前午約六時突擊掩至旺角太平道一單位外，截查兩名分別二十五歲姓梁及二十六歲姓黎目標男子，探員在梁身上檢獲約二十八克懷疑海洛英。

　　探員其後押兩人返回租住劏房單位搜查，檢獲五包共重約三點五公斤懷疑海洛英及一批毒品包裝工具，包括禮物盒、電子磅、膠袋及鐵錘等，檢獲毒品總值約二百六十萬元，並以涉嫌販毒將梁及黎兩男拘捕，連同檢獲證物一併帶署調查。

　　警方相信毒販以禮品盒作掩飾運毒，檢獲毒品主要供應本地市場；今次行動成功堵截該批毒品流入市場。

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