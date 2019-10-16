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破非法加油站　消防檢8500公升柴油

2019-10-16 列印
　　消防處昨日進行一項針對性打擊非法油站活動，消防員早前根據線報及調查，懷疑上水文錦渡馬會道一帶有人經營非法油站。昨早十一時許，人員部署後突擊掩至目標地點，搗破一個非法加油站。

　　行動中，消防處共檢獲約八千五百公升柴油，市值約八萬五千元，同時發現一部油缸車及大批入油工具，並在現場拘捕一名男子及一名女子，懷疑與案件有關。

  他們涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（一般）規例》，將會被檢控。

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