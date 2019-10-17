﻿《施政報告》突出招 首置客樓按鬆綁 800萬以下借九成

經過逾四個月的反修例風波，特首林鄭月娥昨天宣讀其任內第三份《施政報告》。為協助首次置業人士，政府放寬置業的按揭上限，由四百萬樓價最多做按揭六成，調升至八百萬樓價以下可做九成按揭，一千萬以下樓價的按揭上限亦由五成提升至八成，即日生效。按揭界認為，新措施有助首置買家解決首期困難。有放盤業主昨天聞訊後，即時反價，甚至有業主封盤。有學者預料，成交將會增加，樓價短期會上升，但放寬按揭成數後，每月供款額亦增加，市民要考慮自身的負擔能力。



林鄭提出，為協助首次置業人士，政府會放寬由香港按證保險有限公司提供的按揭保險計劃的樓價上限，首置人士可申請最高九成按揭貸款的樓價上限，將由現時四百萬元提升至八百萬元。可申請最高八成按揭貸款的樓價上限，則會由六百萬元提升至一千萬元；後者可以包括自用樓換樓按揭。



林鄭在記者會上指，放寬樓價上限為幫助一批有供樓能力，但沒有足夠首期的專業人士。她稱，措施為他們提供另一個選擇，不再需要買一手樓才可上車，可考慮二手樓。



1000萬以下按八成



放寬按揭樓價上限的消息一出，有德福花園實用面積四百九十四方呎的單位業主即時封盤一個月，以作觀望，又拒絕買家低過七百萬元的叫價。另外，大圍名城一個實用面積六百七十七方呎的放盤，業主反價一百萬元，最新叫價一千一百五十萬元。同區亦有約兩成放盤業主調高叫價或暫時封盤。



按證公司補充，首次置業人士如未能符合壓力測試，仍可申請敍造最高八成或九成按揭貸款，但其保費會因應風險因素作額外調整。林鄭月娥在記者會表示，供款入息比率仍以百分之五十為上限，並須符合銀行壓力測試，強調市民上車，須量力而為。



中原按揭董事總經理王美鳳認為，新措施的樓價上限，貼近上車盤市價的現實水平，即六百萬至八百萬元，將可以協助上車市民入市置業；而八成按保樓價上限提升至一千萬元，亦有助換樓家庭增加二手市場選擇。她表示，溫和放寬按保計劃，不會令信貸風險明顯提高，因按揭保險計劃不同於一般按揭，銀行毋須承擔涉及額外信貸風險。



樓價短期內料升



浸大財務及決策系副教授麥萃才表示，放寬按揭樓價上限可提高市場需求，短期樓價上升屬意料之中。不過，他稱措施亦有限制，按揭提高亦代表月供款額增加，他提醒市民要考慮自身的供款能力。



相關新聞刊P4至P7，以及P10至P12版。