﻿30年期樓貸 月供增五成

《施政報告》放寬首置人士的按揭上限，究竟對供樓負擔有何改變？經絡按揭轉介高級副總裁曹德明舉例，一個二手八百萬樓價的單位，在《施政報告》公佈之前，最多可以借樓價六成，即四百八十萬元，以按揭利率二點六二五厘計算，供三十年，每月供款一萬九千二百七十九元。現在放寬至可以借樓價九成，即借七百二十萬元，每月供款會增加至二萬八千九百一十九元，比之前增加五成。由於申請按揭須通過銀行的壓力測試，未放寬前，申請人月入至少三萬八千五百五十多元；放寬後，月入則須增至五萬七千七百八十多元，即要上升五成。



申請人月薪要求提高



另外，以一個一千萬元單位為例，在《施政報告》前最多可借五成，即五百萬元，以按揭利率二點六二五厘計算，供款三十年，每月供款二萬零八十三元。現在可借八成，即八百萬元，每月供款增加至三萬二千一百三十二元。



至於銀行對申請人的月薪要求，亦由以往月入四萬零一百六十五元，大增至月入六萬四千二百六十五元，比之前要求上升了六成。