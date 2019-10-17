﻿陳淑莊批已無管治能力 立會復會半小時腰斬 林鄭錄影宣讀《施政報告》

立法會昨正式復會，大樓內外保安嚴密，特首林鄭月娥順利進入立法會，但她開始宣讀《施政報告》不久，即被泛民議員的抗議聲打斷，立法會主席梁君彥宣佈會議暫停，復會他要求眾人安靜不果，先後兩次逐六名泛民議員出議事廳，最終宣佈休會。最後，林鄭以視像發表《施政報告》，成為歷來第一位不能親身在立會宣讀《施政報告》的特首。被逐離場的陳淑莊在會後批評，林鄭已無管治能力，要求她「收工」。



早上十時半，身穿粉紅色套裝的林鄭，手持最新一份《施政報告》，在保安和梁君彥等人陪同下，到立法會主席辦公室準備。約半小時後，林鄭經過泛民議員的示威陣，順利進入議事廳。泛民議員在議事廳內繼續抗議，不斷高呼「林鄭下台」和「五大訴求，缺一不可」等口號。林鄭未有理會，開始宣讀《施政報告》，不到兩分鐘，已被抗議聲打斷，梁君彥逐公民黨陳淑莊和人民力量陳志全離開會議廳後，宣佈暫停會議。



泛民投影「五大訴求」大字



二十分鐘後，梁君彥再進入議事廳，指宣讀《施政報告》非常重要，批評議員不應阻礙，又表明若再有示威，會再逐議員離場。林鄭進入議事廳時，泛民議員再次抗議，有議員用投影器投射「五大訴求，缺一不可」標語到主席台，許智峯和區諾軒亦在座位以揚聲器，播放市民在街上喊口聲及警方施放催淚彈的錄音。林鄭的發言再被打斷，梁君彥要求尹兆堅、邵家臻、郭家麒和林卓廷離開議事廳不果，在開會後半小時內宣佈休會。林鄭步離議事廳時，一批泛民議員喊着口號跟隨步出，場面混亂。



民主派其後聯合會見傳媒，陳淑莊引民調結果指出，有七成受訪者要求林鄭下台，批評她是過去數月市民上街的源頭，質問她「憑咩去講《施政報告》，憑咩再去管治香港」。陳又稱，將「五大訴求，缺一不可」的字句投影到林鄭身上和會議廳，是要顯示港人的訴求，要求她「收手」和「收工」。



最後，當局播放林鄭在禮賓府錄影的片段，宣讀《施政報告》，成為歷來第一位不能在立法會宣讀整份《施政報告》的特首。