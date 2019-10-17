﻿出動《收地條例》尚方寶劍 收回棕地百分百建公營屋

樓價颷升，根源問題是缺乏土地。特首林鄭月娥昨表示，政府會全力以赴，讓土地為民所用，當局將運用《收回土地條例》等條例，收回具發展潛力的新界棕地；已規劃作高密度房屋發展，但仍未有發展計劃的私人土地；及位於市區的茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村寮屋區的私人土地。林鄭稱，指不排除就措施面對司法覆核，但希望地產商支持及回饋社會。



林鄭提出，政府將加快規劃，運用《收回土地條例》和其他適用條例，收回三類私人土地，發展公營房屋及「首置」。第一類為具發展潛力，但未納入新發展區或其他發展項目，大部份屬私人擁有的新界棕地，估計約四百五十公頃，包括位於屏山及藍地一帶棕地。規劃署會優先檢視當中的 一百六十 公頃，較接近現有基建設施的棕地。



未來五年收回400公頃



第二類各區法定分區計劃大綱圖上已規劃作高密度房屋發展，但業權分散或基建限制等原因仍未有發展計劃，而經評估後適合作公營房屋發展的私人土地。而最後一類為位於市區並適合作高密度房屋發展的茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村寮屋區的私人土地，以加快發展這些合共七公頃的市區用地。林鄭稱，重建為以公營房屋為主的新社區，並透過按政策的補償安置，改善寮屋居民的居住環境。



除了上述收地項目外，政府目前已知會收回的私人土地約七百公頃，預計其中四百多公頃會在未來五年收回，遠多於過去五年收回的二十公頃。林鄭在記者會上表示，是次決定引用《收回土地條例》，是因為政府將市民住屋需求放在首位，又指不排除將面對司法覆核，但指希望地產商支持及回饋社會。



發展局稍後亦將公佈「土地共享先導計劃」的細節，釋放政府尚未規劃但業權已整合的私人土地，政府會促成基建提升以容許較高發展密度，並指明當中最少七成的新增總樓面面積，須撥作政府屬意的公營房屋或「首置」類別。土地擁有人為此要交出部份土地予政府發展該等房屋，並負責興建整個房屋發展項目所需的基建和其他社區設施，相關建造費用會從地價中扣減。



林鄭期望，「土地共享先導計劃」明年初正式接受申請，計劃為期三年，可批核私人土地上限為一百五十公頃。她又呼籲，所有地產發展商支持政府用《收回土地條例》和透過「土地共享先導計劃」發展他們持有的土地作公營房屋或「首置」用途。



林鄭亦再次提及「明日大嶼願景」，指十分理解部份社會人士對發展人工島存在疑慮，包括為何要大規模填海、為誰造地建屋及如何保護環境和確保成本效益。她指出，政府會努力向公眾解釋項目的目標和技術研究，並搭建平台讓不同專業人士和青年人可參與構建人工島的城市設計、土地用途和智能、環保及可持續發展措施等，以及探討如何把人工島上的建屋計劃與香港市民的住房訴求連繫起來，確保「明日大嶼願景」帶來的住屋建設是屬於市民，屬於香港的。



