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﻿第三季經濟恐步入 技術性衰退

2019-10-17 列印
■基層市民觀看林鄭宣讀《施政報告》直播。
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　　林鄭月娥今日發表任內第三份《施政報告》時表示，香港經濟今年上半年按年只增長百分之零點五，是二○○九年經濟衰退後最差，經濟在今年第三季應已步入技術性衰退，本地勞工市場面對裁員壓力。

　　林鄭月娥指近月的暴力事件使本港香港經濟面對史無前例的重大挑戰，訪港旅客人次及零售銷售額下滑，營商環境、投資和消費氣氛低落，經濟下行對勞工市場的影響逐漸浮現，零售、住宿及膳食服務業失業率正逐步上升。她說政府將盡快落實早前宣佈的一系列支援措施，未來會因應情況再推出更多措施。
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