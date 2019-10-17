  • 2019年10月17日 星期四
  • 24º
  • 78%
熱門： 施政報告林鄭月娥陳彥霖按揭N無津貼

日報新聞 > 港聞

﻿建造業先導計劃　提供工傷僱員治療

2019-10-17 列印
■建造業先導計劃將於二○二二年推出。
Previous Next

　　《施政報告》建議推出為期三年先導計劃，為符合條件的工傷僱員提供私營治療及復康服務。政府消息人士稱，計劃將於二○二二年推出，政府將尋找合資格私營醫療服務提供者，為建造業工傷僱員提供醫療服務，涵蓋骨科治療、物理治療、職業治療等；在此計劃下，因工傷而病假六星期或以上的建造業僱員，可免費到特定醫療機構接受治療。

　　消息人士稱，去年因工傷而獲病假逾六星期的建造業僱員達二千三百人，政府並未為計劃受惠人數設限，亦未透露計劃所涉金額，僅表示將以建造業僱員實際需要開展計劃。

　　現時受工傷的建造業工友如需要輪候醫管局的職業康復服務，往往因輪候時間過長而影響他們的康復進度。此外，政府亦建議透過修訂法例以委託職業安全健康局負責管理計劃。據了解，該計劃以個案管理模式，為符合條件的工傷僱員提供適時及高協調性的私營治療及復康服務，協助他們盡早康復重投工作。



　

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd