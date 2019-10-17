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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升15點

2019-10-17 列印
　　美國周三股市中段靠穩，杜指報二七○四○點，升十五點；納指則報八一二八點，跌十九點。滙控美國預託證券價格見六十點七五港元，升零點六五港元；騰訊則見三百二十九點四八港元，跌一點五二港元。

  紐約期金報每盎司一千四百九十點一美元，升六點六美元；紐約期油則報每桶五十三點五四美元，升零點七三美元。
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