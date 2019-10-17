﻿研恒常現金安排助低收入戶 「N無津貼」下年度發放

在《施政報告》中，特首林鄭月娥以「改善民生」為題，公佈多項派糖措施，包括為非公屋、非綜援的低收入住戶，於下年度先後發放兩次「一次過生活津貼」；加強課餘託管服務，包括增加二千五百個豁免全費名額；於二〇二〇至二〇二一學年恆常化給予中小學、幼稚園學生的二千五百元學習津貼；全面調高在職家庭津貼金額等等。



林鄭表示，將透過關愛基金會，為非公屋、非綜援的低收入住戶，包括輪候公屋人士，提供的「一次過生活津貼」，並於下個年度先後發放兩次；同時，政府將於二〇二〇年年底前，推出恒常現金津貼計劃的研究。此外，政府建議增加領取綜援家庭的租金津貼最高金額。



恒常化中小學幼園學習津貼



她又指，自政府計劃於未來三個學年，每年再增加到校學前康復服務的一千個服務名額，合共提供總數一萬個名額，令針對有特殊需要兒童的服務更到位，以期逐步達致輪候時間縮短至「零輪候」的目標。此外，政府將於明年初推行為期二十個月的試驗計劃，在幼稚園或幼稚園暨幼兒中心為有特殊需要跡象的兒童，提供早期介入服務。她又指，政府會加強課餘託管服務，新措施包括增加二千五百個豁免全費名額等，預計可惠及超過五千七百名學童及其家庭。



林鄭建議，由二〇二〇年至二〇二一學年起，恒常化給予中學日校、小學和幼稚園學生的學習津貼，每位學生每年會獲得二千五百元學習津貼，預計全港約有九十萬名學生受惠。記者問及為何津貼不包括大專院校的學生，林鄭解釋，大學生有貸款和其他津貼的財政安排，此外政府一直以來，在政策上亦會支持其進行實習，出外交流等，強調並非不關懷、甚至放棄大學生。



她又建議，全面調高在職家庭津貼金額，增加計劃下與工時掛鈎的住戶津貼百分之十六點七至百分之二十五，並把兒童津貼大幅增加百分之四十。以一個育有兩名合資格兒童的四人家庭為例，在計劃下可領取的最高金額，將由現時每月三千二百元增加至每月四千二百元，增幅超過三成。