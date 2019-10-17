康健中心推展至18區 改造公共遊樂空間

特首林鄭月娥發表最新《施政報告》中提及多項與民生相關的措施，以應對人口老化及堅守愛護兒童為核心發展的政策。政府將會加快把地區康健中心服務推展到全港十八區，預期可於本屆政府任期內，在另外六個地區成立康健中心，亦計劃於未來五年，改造全港超過一百七十個公共遊樂空間，以滿足市民的需要。



她又指出，為了扭轉現時「重治療，輕預防」的醫療體制和觀念，於上一份的《施政報告》已提出在全港十八區成立地區康健中心，今次將加快將地區康健中心服務推展到十八區，預期可於本屆政府任期內在另外六個地區成立康健中心。除葵青區已啟用的康健中心外，另外地區亦已選址。



同時，亦會於其餘十一區設立屬過渡性質的「地區康健站」，為區內居民提供健康推廣、諮詢及慢性病護理服務。







