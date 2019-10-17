涉煽惑非法集結 警拘網上造謠漢

警方有組織罪案及三合會調查科於昨晨七時在葵涌邨拘捕一名三十七歲男子，涉煽惑他人作出非法集結，及涉嫌與九月於網上發佈煽惑他人包圍政府建築物有關、涉及發佈虛假消息及社交媒體發放針對警方失實指控，包括有被捕人士在拘留期間被虐打致死等。



警方有組織罪案及三合會調查科總督察劉雲達指出，警方正循三方向調查，包括涉案男子是否有參與非法活動、是否有同夥，是否有組織性活動。警方於涉案男子寓所，檢走電腦及手機，作進一步蒐證。



劉雲達指出市民不可心存僥倖，以為在網上犯案就可「甩身」，警方有信心及有能力將相關人士緝拿歸案。他重申，香港法例除可應用於真實世界外，更均適用於網上罪案，所以網上犯案與真實世界一樣。



