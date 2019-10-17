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日報新聞 > 港聞

外交部：強烈憤慨

2019-10-17 列印
　　就美眾院通過《香港人權與民主法案》，外交部發言人耿爽在北京表示強烈憤慨和堅決反對，指美方政客打「香港牌」是絕不會得逞，中方必將採取有力措施堅決反制，堅定維護自身主權、安全、發展利益。同時，國務院港澳辦發言人楊光奉勸美國國會及一些政客尊重客觀事實。

　　耿爽批評，美國一些政客扮演香港亂局的背後指使者及操縱者，企圖在香港製造「顏色革命」，讓香港繼續亂下去，趁火打劫，對抗中國發展。

　　而楊光則認為，美方或明或暗支持香港反修例亂港勢力直接相關，批評美國眾議院和一些政客，對於香港暴徒犯下的一樁樁罪行，視而不見，甚至混淆是非，顛倒黑白，無異於助紂為虐。奉勸他們立即終止有關法案的後續審議程序，不要錯上加錯。

　　中國中央電視台發表《美方打「香港牌」害人害己》的國際批評，質問美方有何資格對一個自由度和法治排名均高於自己的別國地區指手劃腳。

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