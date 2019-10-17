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句鐘內兩夾公仔店遇竊

2019-10-17 列印
句鐘內兩夾公仔店遇竊
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　　一小時內兩間夾公仔店被盜。其中一宗在深水埗桂林街一間二十四小時營業的夾公仔店發生，昨早上六時許，一名街坊發現兩名戴口罩青年，將放置在該店近門口的一部找換代幣機，抬上一輛的士後離去，懷疑有人偷竊，於是報警，警方到場後，負責人亦返回協助調查，初步點算，損失約三千元輔幣，警方將列作盜竊案處理，追緝兩名賊人。

　　至七時許，一名女店員返回紅磡船澳街黃埔新邨嘉富樓地下，一間正在維修圍有木板的夾公仔店舖，發現一部機門鎖頭被撬毁，一批公仔被盜走，遂報警求助，警方亦將案件列作爆竊案處理。

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