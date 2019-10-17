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私家車失控擱花槽

2019-10-17 列印
私家車失控擱花槽
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　　一輛紅色私家車早上九時許沿尖沙咀廣東道往天星碼頭方向行駛，至中港客運碼頭對開一個彎位時，疑失控撞向燈柱，導致整架車剷上路中央花槽，意外後，警員到場召來拖車，將私家車吊起拖走，幸而無人受傷，警方正調查意外原因。

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