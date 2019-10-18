﻿彥霖母：女兒是自殺 求給安寧

香港知專設計學院十五歲女學生陳彥霖，上月全裸浮屍油塘海面，有人質疑其死因可疑。陳母何女士現身澄清，強調女兒是自殺，不是被殺，懷疑她生前受思覺失調困擾。何女士希望謠言盡快停止，還她及已逝女兒一個寧靜。



何女士（見圖）接受無線電視訪問，她說：「我想澄清這件事，她（陳彥霖）是自殺不是被殺的。」被問及為何如此肯定，她解釋：「因我一直有同警方跟進，所有閉路電視片段我都看過，片段看到她的神情是有異樣的。」



疑女兒受思覺失調困擾



何女士提到，女兒八月起至少兩次說過，有一把男人聲音經常跟她說話，令她不能入睡，覺得很辛苦，疑她受思覺失調困擾。何女士稱，女兒曾表示不要再回到女童院，覺得很恐怖。



何女士指彥霖入女童院，是因她八月去塘福懲教所探完男朋友後情緒失控，之後拒絕付的士車費，踢到場的女警。何不認同女兒的死，與參與反修例示威有關。她稱：「六月女兒有份去派文宣，到七月時她跟我說『媽媽我已不想出去了，因為已經變了質』。到八月你們所謂見到她中了催淚彈，那次她是去尖沙咀買東西，回元朗想給同事吃，買蛋糕給同事，她都有跟我說，所以中了催淚彈，而不是走到前線而中催淚彈。」



何女士表示：「不需要你們去為她沉冤得雪，我們一家人已經夠慘，失去了最愛的女兒，不要再推猜，不要胡亂去講任何你們認為的事，我只想他們放過我們一家人。我想我的女兒安息，以前她最怕人煩最怕人吵，你們天天在吵，很困擾，我相信她在天之靈也覺得困擾。」



職業訓練局昨天發聲明強調，已將校園內閉路電視片段，在不違反私隱條例情況下公開，嚴正聲明所有片段全屬真確。局方又要求盡快就事件召開死因庭。