﻿李顯龍評港政治風波 ﻿﻿﻿「五大訴求」是為搞垮政府

香港反修例抗爭停不了，新加坡總理李顯龍發表強硬評論，指香港示威者提出的「五大訴求」，是為了羞辱及搞垮香港特區政府，他認為無一項訴求可以作妥協。



新加坡總理李顯龍在當地一個商界會議上表示，香港修例風波並沒簡單的解決方法。他預測未來香港可能會出現更嚴重的暴亂，對此感到十分悲哀。他又指，示威者提出的「五大訴求」，是為了羞辱及搞垮香港特區政府，其中一項訴求是要求普選，但香港不是一個國家，而是一個特別行政區，因此必須在特別行政區的框架內運作。



建議解決社會潛在問題



李顯龍表示，港府沒有正視市民對經濟及社會的關切，例如住房問題，導致示威暴力升級。他建議港府必須積極解決潛在問題，否則很難克服目前的困難。若香港推行立法改革或社會政策，可能有助恢復社會秩序，但這並非易事。



談及中港關係，他提到，大陸一直是香港的後盾，讓香港得以成長，且渡過了許多經濟危機，但回歸大陸對許多香港人而言，在心理上有巨大的變化，並不容易適應。他呼籲中方和香港，要保持克制，並運用智慧，讓「一國兩制」繼續發揮作用。



新華社：反對派暴力延伸立會



另外，新華社發表時評，在反對派議員阻撓破壞下，行政長官林鄭月娥在立法會發表《施政報告》無奈中斷，也令剛剛復會的立法會被迫休會。時評批評，反對派把暴力手段延伸到立法會，就是在與街頭的暴徒裏應外合，任由香港政局持續混亂，圖謀達到癱瘓特區政府，進而奪取特區管治權的目的。



時評指出，修例風波擾攘至今四個月，折射出香港社會深層次矛盾，令人深思。多年積累的土地及房屋問題，是關係香港民生的重大命題，也是特區政府恢復社會穩定的關鍵。







