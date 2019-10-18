監管鐵路建造營運 運房局籌組新部門

《施政報告》要求港鐵公司未來一年開展屯門南延線、北環線及東涌線延線的規劃及設計工作，港鐵沙中線工程卻屢傳醜聞。運房局局長陳帆表示，從最近的社會事件，可看出鐵路有效及重要性。他表示，政府計劃研究成立一個全新的鐵路部門，將隸屬運房局，其結構及編制等正在研究，將來會就鐵路建造、營運、維護作出相應部署，希望市民對政府有信心。



他形容，明白市民因為一些事情，影響對港鐵的信心，但港鐵整體表現在國際上仍屬於前列，自己對港鐵有信心，希望市民能繼續支持港鐵。他又稱，香港鐵路非常複雜，同時仍有不少空間可以拓展，因此更有需要加強鐵路方面的管治和監管。



《施政報告》將會提升交通補貼的補貼額，但未有放寬門檻，陳帆表示，計劃是針對住在較偏遠地區，交通費支出較高的市民推出，當時已分析過全港市民的交通費，認為四百元的門檻較為適合，預料會有二百二十萬人受惠。



