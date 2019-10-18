何柱國：動亂成因是外國圖推翻港府

全國政協常委何柱國接受彭博電視訪問，指香港出現暴亂，是因為外國勢力試圖推翻香港政府。所以即使特首林鄭月娥滿足「五大訴求」，動亂也不會停止。他又說香港已成假新聞之都，令一些青少年受影響參與暴動。



何柱國受訪時表示：「如果你看抗議者的口號，那些都是台式中文。你可以看到示威者，我稱他們為暴徒，他們資金充裕，組織良好，你看他們的後勤支援，甚至比香港警察更好。」他說，這是一場其他國家推動的大運動，試圖推翻香港政府，所以即使林鄭滿足「五大訴求」，動亂也不會停止。他說，這不是場簡單的示威抗議，而是背後有一個大台在指揮。



記者問，政府是否可以與示威者溝通，找出妥協和解之法。何柱國表示，反對派永不會坐下來對話，只會反對任何事。他說，新加坡總理李顯龍剛說過，示威者是想推翻香港政府，這是他們的目的。



何柱國聲稱，現在香港是世界假新聞之都，媒體最初聲稱這是和平抗議，現在你看到了汽油彈、炸彈。他說，可悲的是，現在你看到十一至十四歲的孩子，他們都受社交媒體的影響。他認為，西方媒體對香港警察不公平。被問到反修例風波如何結束，他說：「我看不到終結，我認為動亂會繼續下去，我們必須依靠警察來保護香港。」



何柱國認為，中國大陸很好地示範了一國兩制，香港有自由，資金流動自由，出入境自由，不明白示威者追求何種自由。



對於林鄭月娥發表第三份《施政報告》，提出多項措施解決本港房屋問題，何柱國認為，她提出這些措施不可能解決政治問題，而公眾希望政府增加土地供應，這方面她做得不夠，須做更多，她必須找到土地供應來降低土地價格。



