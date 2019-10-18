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美股中段跌16點

2019-10-18 列印
　　美國周四股市中段反覆，杜指報二六九八五點，跌十六點；納指則報八一三八點，升十四點。滙控美國預託證券價格見六十一點○三港元，升零點一三港元；騰訊則見三百二十九點八五港元，跌一點一五港元。紐約期金報每盎司一千五百點一美元，升六點一美元；紐約期油則報每桶五十二點九三美元，跌零點四三美元。
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