林鄭答問大會兩度暫停13泛民議員抗議被逐

特首林鄭月娥昨天出席立法會答問大會，全程一個半小時會面中，泛民議員多次高喊口聲抗議，以及提出規程問題打斷林鄭發言。立法會主席梁君彥先後驅逐十三名泛民議員出會議廳，並兩次暫停會議。林鄭僅回答三條提問，均由民建聯議員提出。



泛民議員在答問會前，先手持白菊花在會議廳外悼念反修例事件中逝世的人士，並高舉標語重申「五大訴求」及追究警暴。林鄭在昨早十時半過後進入議事廳，泛民議員再度抗議。



民主黨鄺俊宇首先提規程問題，要求眾人為逝世人士默哀，遭梁君彥拒絕，指對有人士逝世感到傷感，惟大會只為在任議員、重大事故死傷者或對港有貢獻的政要默哀，籲議員考慮在其他場合悼念。



開場發言遭多次打斷



林鄭作開場發言，被多名泛民議員的抗議聲打斷。梁君彥先後驅逐朱凱廸、陳志全、毛孟靜、許智峯、胡志偉、譚文豪、陳淑莊、郭家麒、尹兆堅、梁耀忠及邵家臻出會議廳。林鄭尚未完整回答任何提問，梁君彥便宣佈暫停會議。



約十一時，會議繼續，林卓廷在林鄭進場間高喊口聲被逐離場，而范國威亦因突然手持標語衝向主席台被逐。莫乃光其後提出規程問題，指首三名提問者均是民建聯議員，反問：「我係唔係去錯民建聯答問大會？」形容他們霸佔所有時間去支持警隊，批評是制度暴力。梁君彥反駁，根據議事規則，該三名議員過往發言的次數較少，故讓他們先發問，又指自己「今日已經睇到好大嘅制度暴力」。區諾軒亦就安排提規程問題，梁君彥稱：「我就係唔畀你講，請你坐底！」



民建聯梁志祥其後提問，指暴動的根源是立法會，引多名泛民議員指言論涉及誹謗，要求他收回，梁志祥拒絕，梁君彥第二度宣佈暫停會議。至中午接近十二時，梁君彥宣佈答問大會結束，林鄭僅回答三條提問。



