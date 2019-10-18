涉煽動包圍新屋嶺 地盤工獲准保釋

三十六歲地盤工人，涉嫌日前在社交媒體公開群組指控警方曾打死被拘留人士，又煽動他人包圍新屋嶺扣留中心，被控一項煽惑他人非法集結罪。案件昨於九龍裁判法院開審，法官將案押後至十一月二十八日再訊，被告准以一千元保釋，期間不得發放任何煽動暴力的資訊。



被告潘榕偉，被控於今年九月期間，煽惑身份不詳的人參與非法集結，即於新屋嶺扣留中心外集結，作出擾亂秩序的行為或作出帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為，意圖導致或相當可能導致任何人合力地害怕如此結集的人會破壞社會安寧，或害怕他們會藉以上的行為激使其他人破壞社會安寧。控方申請被告暫時毋須答辯，押後案件待警方作進一步調查，辯方則不反對押後，並承諾被告能遵守保釋條件。







