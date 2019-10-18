遭割頸警員轉私院醫局對批評感遺憾

一名東九龍衝鋒隊警長日前在港鐵觀塘站處理衝突期間，懷疑被示威者以利器割傷頸部，近日網傳一張該名警員在留院期間，頸部傷勢縫合後的相片，據悉，有家屬看過照片後，對縫合情況表示關注，與受傷警員商討後，決定轉往私家醫院。醫院管理局昨發表聲明指出，對於網上流傳一名病人未瘉合傷口的圖片及相關批評，感到遺憾。聲明又認為，網上流傳的失實指控，會影響公立醫院醫護人員的聲譽和醫患之間的互信。



聲明指出，有關病人於十月十三日下午因頸部被刀傷，之後被送入基督教聯合醫院急症室，醫院隨即為病人安排緊急手術，手術順利完成。使用傷口縫合機固定傷口，並將皮瓣輕微向外翻，有助傷口瘉合。



醫管局懇請各界，不要接受或轉發未經確實的資訊，又重申所有醫護人員均秉持專業精神，一視同仁及盡心盡力照顧所有病人。



