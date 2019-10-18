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﻿十月活動多 Jetso App送海洋公園門票

2019-10-18 列印
﻿十月活動多 Jetso App送海洋公園門票
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　　海洋公園有咩新嘢玩？Jetso App為大家推介海洋公園嘅大熱活動，唔想動腦筋嘅你可以參考下，盡情去玩！想親親大自然嘅，海洋公園嘅動物體驗係不二之選。當中「與動物親上加親」體驗等大家近距離餵飼可愛嘅動物，同佢哋一齊嬉戲，了解佢哋嘅生活同習性，學習點樣愛護環境同保育動物。大熱之選梗係同企鵝近距離互動嘅「企鵝全接觸」同埋同海豚水中嬉戲嘅「豚聚一刻」啦，咁獨特嘅動物體驗真係不容錯過！想參加嘅大朋友、小朋友O依家就可以上官網預訂活動，O依家揀為星期一至五嘅活動日子同輸入相關優惠編碼，就可以享有「二人同行、一人半價」優惠，啱晒一家大小嚟玩啦！

　　十月嘅海洋公園又點少得以萬聖節題材嘅「哈囉喂全園祭」，今年成個海洋公園變身成香港史上最大鬼域，香港靈異結界、盂蘭老大街、厲鬼邨、通靈異境係大家體驗愈夜愈心寒嘅萬聖節！將恐怖元素由鬼屋延伸到成個樂園，要挑戰自己膽量嘅朋友，係機會啦！Jetso App將會送出兩張海洋公園門票，名額十個！快啲叫埋Friend掃一掃以下QR code，一齊玩遊戲贏獎品啦！
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