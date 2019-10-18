﻿消毒水含菌消防中招﻿ ﻿竟用毋須註冊替代品﻿

消毒藥水含菌問題愈滾愈大，瑪麗醫院發現四名洗腎病人使用的導管口含洋葱伯克氏菌後，再揭發陸續有公立醫院內的店舖，以及社區藥房的消毒藥水含菌。衞生署緊急回收十四款不受管制的消毒藥水，並呼籲市民不應使用無註冊藥劑製品處理傷口。據最新一期《東周刊》報道，消息人士透露，消防處原來也中招，上月證實其使用中的一批消毒藥水有問題，在未有對外公佈情況下，緊急回收逾三十四萬包相關藥水，且在購入另一款消毒藥水作頂替時，竟繼續選擇毋須註冊、不受管制的牌子。



《東周刊》追查坊間藥房所售消毒藥水，發現即使講明要買洗傷口用，店員都會提供一些毋須註冊兼無指明用於傷口的產品，其中一間更繼續出售已公佈需回收的型號。事件曝露消毒藥水管制存有漏洞，衞生署上周終於補鑊，公佈明年七月初開始實施消毒藥水全面註冊。



消息人士向《東周刊》透露，在最前線救急扶危的消防處，所使用的消毒藥水原來也有中招，月前曾在未有公開交代情況下，緊急回收一批消毒藥水，隨即另購一批頂替。消防處回覆承認，早前獲衞生署通知，他們在去年底至今年八月購入一款用作傷口護理的消毒藥水有問題，已即時停用及回收逾三十四萬包相關藥水。消防處亦諮詢過其醫務總監後，另外購入兩萬多支傷口清洗的消毒藥水作短期替代。《東周刊》發現，消防處購買的替代消毒藥水，並非高規格的註冊藥品，而是隨街可買、毋須註冊的產品。



病人政策連線主席林志釉認為，消防處應採用註冊消毒藥水才穩陣，「註冊其實是一種把關，以確保該產品成份及生產過程合乎標準，對病人、傷者更有保障。」他又對救護員曾用需回收的消毒藥水感到驚訝。



含菌消毒藥水達14款



瑪麗醫院早前從四名腹膜透析，俗稱洗腎病人的導管口驗出洋葱伯克氏菌，及後發現過去兩年共有最少五十三人曾感染這種細菌，再追查發現一款可從社區藥房及部份醫院內醫療用品店購買的消毒藥水，被驗出洋葱伯克氏菌。截至十月八日下午四時，衞生署錄逾一百八十名病人涉及洋蔥伯克氏菌感染，年齡介乎二十四至一百歲。衞生署再於市面抽驗相類消毒藥水，至今驗出含洋蔥伯克氏菌及其他細菌的消毒藥水達十四款。



感染及傳染病專科醫生曾祈殷說：「今次於消毒藥水發現的洋蔥伯克氏菌，屬革蘭氏陰性桿菌的一種，常見於水源及土壤等環境之中。若氯已定消毒藥水生產過程中，受到這種桿菌污染，是不足以完全將之殺死。」他更指出，其他細菌例如真菌及非典型肺癆菌也有機會能存活於氯已定消毒藥水。



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明說：「註冊消毒藥水須經高温消毒及於無菌工作間製造，成本較高。可是，這類低濃度的消毒藥水，只要沒有標明用於傷口，就可以不受法例管制，毋須註冊，隨街可售賣。」



消毒藥水出現管制漏洞，衞生署上周二急補鑊，指香港藥劑業及毒藥管理局，決定收緊對相關消毒產品的銷售規管。由明年七月八日起，除了標示為只用作洗手用途，或相關氯已定只作化妝品防腐劑或抗菌劑，新修訂下所有含氯已定、用皮膚的消毒產品均被歸類為藥劑製品，須向管理局註冊才可在本港售賣，否則違反《藥劑業及毒藥條例》，最高可被判罰罰款十萬元及監禁兩年。



