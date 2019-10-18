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七旬冷氣工失足墮地下花園亡

2019-10-18 列印
　　大嶼山發生奪命工業意外，一名七十三歲姓莫冷氣維修工人，昨中午十二時許，在愉景灣倚濤軒一低層單位外牆，進行冷氣清洗工程時，疑失足從二樓墮地下花園重傷昏迷。救護員接報到場為傷者急救，惜送院後傷重不治。警方封鎖現場調查後，認為案件無可疑，列工業意外並通知勞工處跟進及調查意外原因，事主死因有待稍後法醫剖屍後確定。

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