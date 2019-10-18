  • 2019年10月18日 星期五
  • 28º
  • 57%
熱門： 修例風波公務員岑子杰陳彥霖CCTV

日報新聞 > 港聞

上月誘蚊產卵器指數跌至6.5%

2019-10-18 列印
上月誘蚊產卵器指數跌至6.5%
Previous Next

　　食環署公佈九月份全港白紋伊蚊誘蚊產卵器指數，由八月的百分之六點九，到九月下降至百分之六點五。署方提醒市民，由於今年秋季溫度仍然偏高，有利蚊子滋生，必須持續做好防蚊及滅蚊工作。

　　食環署發言人表示，經過各部門多個月來在防治蚊患方面加強協作，白紋伊蚊誘蚊產卵器指數超過百分之二十警戒水平的地區，由六月份的十七個，大幅下降至七月的兩個，八月及九月則完全沒有。在上月，五十七個監察地區中，五十五個錄得正指數，各主要口岸的每月白紋伊蚊誘蚊產卵器指數則維持在百分之一點二，與八月相同。

　　發言人又指出，截至本月十日，共錄得一百六十五宗外地傳入的登革熱個案，去年錄得二十九宗本地登革熱個案。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd