網上發佈前女友裸照 餐廳經理判160小時社服令

三十一歲餐廳經理，去年八月將前女友個人資料和裸照，上傳至社交應用程式Telegram。被告早前承認一項有犯罪意圖而使用電腦罪，昨於西九龍裁判法院被判一百六十小時社會服務令，被告於裁判期間，表示深感後悔。



案情指出，被告與事主在一六年開始交往，至一七年中分手。在一八年四月，被告跟事主「箍煲」不成。到八月，事主被告知自己的裸照，在一個名叫「前度叫雞谷」的Telegram群組上流傳。後來，祼照證實是由一個叫「Mr.Eat」的用戶群組發佈，連女事主的電話號碼和別名也公開。涉案裸照是她於一六年和被告交往時，進行視像通話期間所拍的。被告擷取截圖前並沒有得到事主同意。到去年十月，被告在警誡下承認，曾上傳事主裸照於Telegram。



