﻿百億元樓宇復修平台﻿﻿ 中小承建商被拒門外﻿

為減低舊樓安全隱患及增加工程量，政府上周宣佈增撥逾百億，資助包括「樓宇更新大行動2.0」等四個復修計劃，惟工程業界擔心，大維修「圍標」問題仍未根治，資助恐未能善用。據悉，市區重建局研究建立樓宇復修服務提供者資料庫，卻設下提交工程經驗及法團信等要求，將中小型工程業界拒諸門外，有業界更因此成立關注組，要求市建局認真審視問題。即使資料庫可提供有信譽的承建商，關注組織認為提供工程合約範本更為重要，並應監管工程質素，避免有人在工程期間出蠱惑。







發展局局長黃偉綸上周宣佈，計劃向立法會額外申請一百零五億元撥款，為四個與樓宇安全及復修有關的資助計劃加碼，其中由政府夥拍市區重建局推行的「樓宇更新大行動2.0」將獲得三十億元撥款，並將申請資格由樓齡達五十年或以上的舊樓，下調至四十年樓齡，令合資格的樓宇增加二千多幢。



無助解決「圍標」問題



舊樓小業主被工程承建商「圍標」，出現天價維修合約的問題過去成為焦點。市建局於是成立「樓宇復修平台」，協助業主物色工程服務供應者，包括建築專業人士及註冊承建商等。與此同時，平台早在一七年中邀請多名業界，共同商討建立「服務提供者資料庫」，確保資料庫內服務提供者符合一定水平，但有參與商討的業界憂慮，資料庫加入門檻甚高，恐難以為小業主提供足夠承建商選擇，無助解決圍標問題。



註冊小型工程承建商簽署人協會主席黃永華表示，市建局曾於八月舉行諮詢會，講解「資料庫」中的執行細節，他引述與會的市建局代表指出，有興趣加入「資料庫」的服務提供者，須提交相關工程經驗證明、業主立案法團推薦信，以及證明公司具備一定規模的銀行資產規定文件。



有不願具名的工程業界質疑，獲列入資料庫的承辦商，不代表其工程萬無一失，法團推薦信也非絕對可信，「若跟法團代表混熟了，要拿到十張八張推薦信根本不成問題，而跟法團非常相熟的工程承辦商往往有不少參與圍標。恐變相淪為法團及承建商的埋堆遊戲。」



市建局回覆證實，正就「資料庫」的執行細節徵詢工程業界意見，有興趣加入的服務提供者，須提交「曾參與的樓宇維修工程項目紀錄」和「相關法團的證明文件」等參考文件，但不會要求提交「銀行資產規定」證明，而文件不會用作評估服務提供者的資歷，因此不會成為加入「資料庫」的門檻。



易有工程「爛尾」風險



不過，黃永華質疑，如「資料庫」只作參考用途，其性質將與政府目前提供的一般建築承建商名冊等資料無異，無助解決圍標問題。就此，他將與十多名曾出席諮詢的業界組成關注組，抗議市建局擬採用圍標的文件及形式。



即使「資料庫」可為小業主推介有信譽的承建商，惟香港業主會會長佘慶雲認為，為小業主或法團提供工程合約範本參考更為重要，這可讓業主掌握收取工程按金、分期付款及處理工程爛尾的問題。



施工質量及價格是樓宇維修須平衡的兩大因素，資深土木工程師倪學仁坦言，任何合約均無辦法阻止承建商「劈炮」，尤其是合約價太低「搶爛市」的情況下，更易有工程「爛尾」的風險。



