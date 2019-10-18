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警員佐會擬團購肇慶「香港城」樓盤

2019-10-18 列印
　　警察員佐級協會主席林志偉前日向會員發信，指協會聯同政府華員會向雅居樂集團商討，以團購概念，在鄰近肇慶東站建立「肇慶香港城」，為退休警員及公務員，提供生活養老選擇。

　　現已由構思進入實踐階段，預計第一期於明年底落成。

　　該信中指，有見於公務員遇上退休住屋問題，加上在「粵港澳大灣區特別合作試驗區」帶動下，希望在肇慶建立具有「港式生活」的特色社區，務求「以低成本，享高質素生活」，包括各種生活所需以至安老養老。

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