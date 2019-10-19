按揭放寬 中小單位頻反價 二手樓成交彈升

《施政報告》公佈放寬一千萬元以下住宅按揭上限，即時為樓市注入新動力，用家及投資者紛紛「靜極思動」，即時帶動二手問盤量急增，中細價屋苑交投反彈轉勢，甚至出現反價個案。市場人士指出，新房策令八百萬元以下單位承做九成按揭，有效釋放市場潛在購買力，致二手市場迅速轉活，當中樓價六百萬元至八百萬元的中細價盤最為受惠，成交量彈升。



中原副區域營業經理文家輝表示，天水圍區內二手市場交投明顯較本月初提速，「上車天堂」嘉湖山莊近三日連錄十宗成交，其中，景湖居高層面積五百四十四方呎的三房單位，以六百三十萬元沽出，較市價高出約百分之八；該屋苑近日平均成交價，較本月初升約百分之二。



祥益區域董事蕭嘉偉指出，政府新房策出爐後，嘉湖山莊問盤量隨即急彈逾三成，當中多為早前已於區內睇樓的舊客；值得一提的是，該批準買家大多不會用盡九成樓按，惟他們擔心新房策有機會刺激樓價上揚，故加快入市步伐。



天水圍粉嶺業主提價



蕭嘉偉指出，天水圍嘉湖山莊放盤量約三百五十伙，惟放售價於六百萬元以下的三房單位，已餘下約十五伙，可說買少見少；祥益地產分行經理謝利官指出，天水圍嘉湖山莊樂湖二座中層一個面積五百五十二方呎的單位，早前以五百七十萬元放售，現反價至五百八十萬元成交。



美聯分行助理聯席董事蔣曜名表示，《施政報告》出台後，粉嶺區內二手屋苑業主議價幅度明顯收窄，幅度介乎百分之十五至二十，同時，市場浮現反價現象。粉嶺花都廣場近日連錄四宗成交，交投量明顯轉活，當中該屋苑十座中層，一個面積五百二十六方呎的單位，於市場放售一個月之久，新房策消息後，馬上獲買家以五百九十九萬元承接，屬市價水平。



第一太平戴維斯估值及專業顧問董事總經理陳超國表示，新樓按政策促使二手業主「心雄」紛紛提價放售單位，加上八百萬元以下單位可做高達九成按揭，對準買家而言，細價樓因入場門檻較低，故近日成交集中於此類單位。



香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，政府放寬首置按揭上限，對千萬元以下單位帶來正面刺激，部份業主提價放售，惟現時本港經濟出現下行風險，未來失業率有機會上升，若樓價持續下跌一成，大批業主將成為負資產，貿然入市，有一定風險。